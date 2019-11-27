Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся
В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен.
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Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
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На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
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В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
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Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 70,44 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,61 копейки - до 70,4398 рубля, курс доллара уменьшился на 5,17 копейки - до 63,9722 рубля, следует из данных Банка России.
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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
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Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском
В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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В одной из школ Белгорода учитель вступил в потасовку со старшеклассником.
Армия и оружие
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Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Политика
Медведчук обвинил главу МИД Украины в госизмене
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
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В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Происшествия
На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана
На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.