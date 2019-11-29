Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Финмаркет29 ноября в 08:41
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При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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В России расширили список сильнодействующих веществ
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В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Общество
Дело о крушении Boeing MH17 частично передали в суд в Гааге
Издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда сообщает о получении судьями окружного суда Гааги части обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, которое случилось в Донбассе в 2014 году.
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Новый состав Еврокомиссии был избран на пять лет, до 2024 года.
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Политика
Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США
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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Футбол
«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А
Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Сассуоло».
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Футбол
Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
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Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
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Шоу-бизнес
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Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Здоровье
Законодательное Собрание намерено принудить департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления
25 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области на ноябрьском заседании облпарламента проголосовали за то, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления.
Армия и оружие
Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.