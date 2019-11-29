Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Финмаркет29 ноября в 08:41

Рубль подешевел к бивалютной корзине на негативе с внешних рынков

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Курс доллара: у рубля не было шансов завершить неделю в плюсе

Expert.ruвчера в 02:24

Рубль дешевеет к доллару и евро на торгах Московской биржи

Экономика сегодня29 ноября в 02:24

Курс доллара вырос до 64,09 рубля

News.ru29 ноября в 02:43
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 03:06
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском 29 ноября в 02:38
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Vprognoze.ru вчера в 16:44
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

Дело о крушении Boeing MH17 частично передали в суд в Гааге

Издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда сообщает о получении судьями окружного суда Гааги части обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, которое случилось в Донбассе в 2014 году.
Военное дело вчера в 01:52
Политика

В Брюсселе сегодня приступит к работе новый состав Еврокомиссии

Новый состав Еврокомиссии был избран на пять лет, до 2024 года.
Эхо Москвы 01:04
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США

Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Военное дело 03:20
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ 29 ноября в 20:06
Футбол

«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Сассуоло».
Чемпионат 01:30
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Футбол

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
ProstoProSport вчера в 10:23
Хоккей

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM 29 ноября в 03:44
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки

Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе.
РБК 03:50
Политика

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Здоровье

Законодательное Собрание намерено принудить департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления

25 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области на ноябрьском заседании облпарламента проголосовали за то, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления.
Зебра ТВ 01:00
Армия и оружие

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
РБК вчера в 00:54
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