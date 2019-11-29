Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:01

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Финмаркетвчера в 08:41

Рубль подешевел к бивалютной корзине на негативе с внешних рынков

Интерфакс28 ноября в 11:45

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:12

Курс доллара: у рубля не было шансов завершить неделю в плюсе

Expert.ru02:24

Рубль дешевеет к доллару и евро на торгах Московской биржи

Экономика сегоднявчера в 02:24

Курс доллара вырос до 64,09 рубля

News.ruвчера в 02:43
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
МИР 24 13:00
Происшествия

В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу

На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Политика

Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Голос Правды 14:03
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM вчера в 12:20
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Авто

Новый гиперкар Mercedes-AMG One появится в 2021 году

Гиперкар Mercedes-AMG One поступит первым клиентам в 2021 году, сообщают СМИ со ссылкой на руководителя направления продаж Mercedes-AMG Михаэля Кнеллера.
Picsnews.net 05:13
Политика

Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России

Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны.
ФАН 16:52
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.
ТАСС 18:58
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Вечерний курьер 28 ноября в 02:48
Политика

Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии

Российская газета 18:52
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Кино

Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 08:56
Происшествия

В Абрау-Дюрсо разбился вертолет

Частный вертолет Robinson 66 разбился под Новороссийском, недалеко от Абрау-Дюрсо.
BFM.ru 02:53
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru вчера в 06:01
Культура

Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве

Предпремьерный показ военной драмы «Ржев» состоится 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.
АиФ Тверь 04:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Здоровье

ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику

"Стигматизация и дискриминация групп населения, среди которых высок риск заражения ВИЧ, снижает шансы на раннюю диагностику, поскольку они могут не захотеть обратиться в медучреждение для сдачи анализов", - рассказал Дара.
РИА Новости 19:04
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в России

Каролина Феннер, мать девочки Луны из США с крупным родимым пятном, заявила, что решение приехать в Россию на лечение было правильным.
Вечерняя Москва 06:17
Наука

В Якутии обнаружили щенка самой древней собаки в мире

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Хоккей

Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

Чемпионат вчера в 20:45
Наука

Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

Evo-rus.com вчера в 13:20
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Metaratings 13:48
Экономика

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Интерфакс 14:50
Общество

В Кемерово объяснили покупку ёлки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово подчеркнул, что сравнение с елью в Москве стоимостью около 6 миллионов рублей неуместно, так как столичное дерево не искусственное и не может использоваться из года в год.
Мир новостей 28 ноября в 05:12
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