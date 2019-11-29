Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Финмаркетвчера в 08:41
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
Происшествия
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу
На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Политика
Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
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Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Авто
Новый гиперкар Mercedes-AMG One появится в 2021 году
Гиперкар Mercedes-AMG One поступит первым клиентам в 2021 году, сообщают СМИ со ссылкой на руководителя направления продаж Mercedes-AMG Михаэля Кнеллера.
Политика
Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России
Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Политика
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Кино
Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Происшествия
В Абрау-Дюрсо разбился вертолет
Частный вертолет Robinson 66 разбился под Новороссийском, недалеко от Абрау-Дюрсо.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Культура
Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве
Предпремьерный показ военной драмы «Ржев» состоится 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Здоровье
ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику
"Стигматизация и дискриминация групп населения, среди которых высок риск заражения ВИЧ, снижает шансы на раннюю диагностику, поскольку они могут не захотеть обратиться в медучреждение для сдачи анализов", - рассказал Дара.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в России
Каролина Феннер, мать девочки Луны из США с крупным родимым пятном, заявила, что решение приехать в Россию на лечение было правильным.
Наука
В Якутии обнаружили щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Хоккей
Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Экономика
Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Общество
В Кемерово объяснили покупку ёлки за 18 миллионов рублей
Мэр Кемерово подчеркнул, что сравнение с елью в Москве стоимостью около 6 миллионов рублей неуместно, так как столичное дерево не искусственное и не может использоваться из года в год.