Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,68 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Политика Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

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Наука Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

Общество Туроператор «Русь-Тур» вывезет российских туристов с острова Хайнань Российских туристов, которые приобрели путевки в Китай у туроператора "Русь-Тур", досрочно вывезут с китайского острова Хайнань в связи с распространением нового типа коронавируса.

Биатлон Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.