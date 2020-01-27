Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Финмаркет11:37

Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

Интерфакс02:40

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 02:13

Рубль в ходе торгов отыгрывает потери к доллару и евро

Росбалт02:52

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара снизился до 62,84 рубля

ТАСС02:08

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:12
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Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Кино

Для «Холопа» вводят дополнительные показы в США и Канаде

По данным ТАСС, в кинотеатрах США и Канады для фильма практически в срочном порядке вводят дополнительные киносеансы.
Культуромания 08:01
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
RT на русском 12:15
Общество

В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов

В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Секрет фирмы 11:31
Политика

Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Украина.ру 06:28
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Футбол

Юран стал главным тренером «Химок»

Sport24.ru вчера в 06:05
Экономика

В 2019 году ввод жилья в России вырос на 6,1%

Ввод жилья в России по итогам 2019 года составил 80,3 млн кв. метров, следует из предварительных данных Росстата (.pdf).
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

Известия 10:19
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru вчера в 08:30
Происшествия

Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой

Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Вести.Ru 11:47
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Происшествия

В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за совместно нажитого имущества, говорится на сайте СУСК по региону.
Известия 06:56
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Авто

В Сети появились первые изображения Aurus Komendant

Напомним, премьера российского премиального бренда Aurus состоялась в 2018 году, тогда же была представлена и первая модель — представительский седан Senat.
Тарантас Ньюс 08:12
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Космос

Ученые нашли в челябинском метеорите уникальный внеземной материал

Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) из Дубны уточнили состав челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года.
Южноуральская панорама 01:35
Политика

Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»

Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
REGNUM 05:18
Космос

Кровавый юбилей: как погиб «Челленджер»

У программы Space Shuttle был юбилей: запускался 25-й "челнок".
Радио Sputnik вчера в 19:00
Происшествия

Источник сообщил, почему Брайант никогда не летал на вертолете с женой

РИА Новости 08:52
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия вчера в 20:58
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
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