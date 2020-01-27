Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,68 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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Происшествия
Пропал актер из сериала «Молодежка»
Армия и оружие
Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси
Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.
Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал 9-матчевую серию поражений
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
Первые сделки по выходу из группы планируются на 2021 г. Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи, пояснил председатель Наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Футбол
Выборы президента РПЛ пройдут 17 марта
Как сообщил журналистам генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, кандидатуры можно будет выдвигать до 4 февраля, а новые выборы пройдут 17 марта.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации
В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Политика
Чайка увидел на Северном Кавказе клановость и коррупцию
Во время встречи Чайка обозначил коррупцию и клановость как главные препятствия на пути к развитию округа и потребовал от губернаторов честности.
Наука
Потом и кровью: чувствительность биосенсоров поднимется в разы
На обложке январского выпуска научного журнала Sensors анонсирована статья Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, в которой описывается найденный учеными способ поднять чувствительность биологических датчиков до уровня, достаточного для их применения в бытовых приборах.
Космос
Индия планирует отправить в космос безногого робота-женщину
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Общество
В «Красном и белом» заподозрили сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Космос
Астрономы зафиксировали редкий и сильный всплеск в Солнечной системе
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной
Мужчина, оставивший двух сыновей в аэропорту Шереметьево, явился с повинной в одно из подразделений Следственного комитета.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Авто
Внешность нового Volkswagen Caddy больше не является секретом
Автогигант «Фольксваген» готовит к дебюту V поколение Caddy.
Футбол
Кокорин отказался переходить в «Сочи» и продолжит карьеру в «Зените»-2
Напомним, ранее футбольный клуб «Сочи» объявил о том, что Кокорин на правах аренды до конца сезона перешёл в команду.
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Политика
По плану Трампа Иорданская долина отойдёт Израилю — NYT
План ближневосточного урегулирования, подготовленный командой президента США Дональда Трампа, предполагает переход большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля.