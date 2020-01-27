Финансы
Москва 24Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 декабря
Курс американской валюты превысил 63 рубля впервые с 12 декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс доллара на 18:19 по московскому времени составил 63,04 рубля.
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