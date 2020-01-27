Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
Наука
Ученые выяснили, откуда на Алтае появились неандертальцы
За время раскопок специалисты нашли 90 тысяч артефактов и более 70 фрагментов костей неандертальцев. Они жили там 49-59 тысяч лет назад.
Экономика
Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике
В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Происшествия
Найден отец брошенных в Шереметьево детей
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10
Китайский производитель смартфонов Huawei начал распространять новую прошивку для еще четырех моделей собственных смартфонов.
Политика
Названо число получивших российское гражданство жителей Донбасса
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общество
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Общество
Утверждена новая отчетность по форме СЗВ-ТД
Отчетность по форме СЗВ-ТД будет представляться в ПФР всеми работодателями, у которых есть сотрудники, работающие по трудовому договору.
Общество
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Биатлон
На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ
27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Футбол
Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»
Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» ответил на критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0). Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.
Происшествия
По факту гибели двух подростков в Оренбуржье возбудили уголовное дело
В Оренбургской области после доследственной проверки по факту гибели двух 13-летних мальчиков в Гайском городском округе возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Космос
SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды
Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink.
Гаджеты
На старых смартфонах с февраля отключится WhatsApp
Разработчики отмечают, что WhatsApp отключится у пользователей с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старыми версиями.
Общество
В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД
Кино