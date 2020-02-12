Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 42 копейки – 63,63 рубля, курс евро поднялся на 43 копейки – до 69,17 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 55,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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В конце января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр.
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Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
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Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
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Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
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В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»
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13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
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Bloomberg сообщил о предложении Путина по объединению с Белоруссией
Агентство Bloomberg сообщило об идее президента России Владимира Путина о создании "сверхдержавы" путём объединения с Белоруссией.
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Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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