Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 42 копейки – 63,63 рубля, курс евро поднялся на 43 копейки – до 69,17 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 55,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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