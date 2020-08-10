Специалисты ВСУ готовят почву для новых провокаций

Опубликовано ОТУ «Північ» Суббота, 8 августа 2020 г. Они намеренно в своих официальных заявлениях в период перемирия подают ложные сведения о «попытках провокации» со стороны Народной милиции ЛНР и все это делается, чтобы прикрыть свою неспособность справиться с самоуправством националистических элементов, которые в большинстве своем состоят в бригадах ВСУ и принимают участие в «ООС».