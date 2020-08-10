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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 18 копеек – до 73,91 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 87 рублей. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 44,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».В источнике
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Комсомольская правда

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Комсомольская правда07:17
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился

КП - Беларусь11:28

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Потасовка произошла у здания посольства Белоруссии в Киеве

Пятеро участников акции протеста, проходящей в понедельник вечером в Киеве у здания посольства Белоруссии на Украине, были задержаны после потасовки, сообщили "Интерфаксу" в Шевченковском управлении полиции.
Интерфакс13:16

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Специалисты ВСУ готовят почву для новых провокаций

Опубликовано ОТУ «Північ» Суббота, 8 августа 2020 г. Они намеренно в своих официальных заявлениях в период перемирия подают ложные сведения о «попытках провокации» со стороны Народной милиции ЛНР и все это делается, чтобы прикрыть свою неспособность справиться с самоуправством националистических элементов, которые в большинстве своем состоят в бригадах ВСУ и принимают участие в «ООС».
Новостной фронт13:49