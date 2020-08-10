Рубль подешевел к доллару и евро
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Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 18 копеек – до 73,91 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 87 рублей. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 44,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».В источнике
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