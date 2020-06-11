Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Общество Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионах страны.

Музыка Гармаш примет участие в концерте на Мамаевом кургане в Волгограде По его данным, кроме Гармаша на концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие. 46

Футбол Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".

Биатлон Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, какую роль в сборной России по биатлону будет исполнять бывший главный тренер команды Анатолий Хованцев.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган заснял 58-летнюю супругу в купальнике Пара приобрела детский бассейн Знаменитый российский артист Эммануил Виторган опубликовал на личной странице "Инстаграма" фотографию, на которой его жена Ирина Млодик запечатлена в надувном бассейне с маленькими наследницами — двухлетней Этелью и восьмимесячной Кларой. 48

Общество Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин. 41

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 170

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Игры Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 1

Политика Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о существовании олигархов в нашей стране и их деятельности в Белоруссии. 5,7K

Общество Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 50