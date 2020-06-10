Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru10:48

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт03:50

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Доллар и евро растут в цене

Ньюс-ННвчера в 11:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07

Рубль серьезно ослаб к доллару и евро

Вечерняя Москва03:58
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,9K
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Общество

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
Вести.Ru вчера в 08:02
1,9K
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,3K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

При столкновении трех автомобилей под Тулой пострадали шесть человек

Две легковые машины и грузовик столкнулись на 186-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области в четверг днем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ТАСС 10:44
Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека

РИА Новости 09:14
9
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия вчера в 06:15
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Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.
ТАСС 11:00
5
Происшествия

Дочь Ефремова объяснила его регистрацию в Telegram

НТВ 09:07
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Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
2,5K
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
118
Общество

В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
11
Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
50
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Общество

В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города

Контроль за въездом и выездом из Севастополя в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:00
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Ставки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года

Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
Коммерсантъ 09:09
4
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
17
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
147
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
20
Экономика

Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона

Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.
REGNUM 10:30
1
Армия и оружие

Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем

В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
8
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Общество

Власти Москвы пообещали «публично» удалить данные из системы пропусков

Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы.
РБК 09:04
17
Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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