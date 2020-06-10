Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 2

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,9K

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 158

Происшествия При столкновении трех автомобилей под Тулой пострадали шесть человек Две легковые машины и грузовик столкнулись на 186-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области в четверг днем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 226

Экономика ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет» Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. 5

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,5K

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 118

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. 11

Общество В Омской области отменили режим самоизоляции Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области. 50

Экономика Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.

Общество В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города Контроль за въездом и выездом из Севастополя в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 62

Экономика Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс». 147

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 20

Экономика Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC. 1

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 1K

Общество Власти Москвы пообещали «публично» удалить данные из системы пропусков Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. 17