Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты
Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Московский Комсомолец 08:05
Футбол
Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата»
На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.
Самарская газета 07:31
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0. Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
Чемпионат 10:22
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Экономика
Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны
Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:41
Здоровье
За сутки коронавирусом в Кировской области заразились еще 59 человек
По данным на 11 июня, в Кировской области зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
PRO Город Кирово-Чепецк 04:13
Хоккей
«Трактор» обменял Семина в «Металлург» на четырех игроков
Защитник Владислав Семин в результате обмена перешел из "Трактора" в магнитогорский "Металлург", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 13:18
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Авто
65 лет назад произошла самая крупная трагедия в истории автоспорта
RT на русском 10:53
Политика
Трампу пригрозили военным переворотом в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 11:59
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 12:49
Политика
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр на пресс-конференции.
РИА Новости 10:54
Происшествия
Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего
Известия вчера в 12:38
Политика
Турция намерена возобновить полеты в Россию 15 июля
Регулярные рейсы из Турции в Россию могут быть возобновлены с 15 июля 2020 года.
9111.ru 09:39
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж вчера в 13:05