Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек – до 77,77 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос – до 42,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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