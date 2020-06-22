Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек – до 77,77 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос – до 42,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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