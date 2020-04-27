Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 470

Культура Ульяновцев приглашают спеть «День Победы» из окон и с балконов Суть флешмоба под названием «Окно Победы» состоит в том, что люди – в едином порыве – будут петь из открытых окон, а также – с балконов и лоджий – нетленное произведение Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Общество Составлен рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц. 132

Общество В России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса За сутки выписано по выздоровлению 579 человек и зафиксировано 50 летальных случаев.

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит. 41

Политика Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан Москва, 27 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий, сообщается 27 апреля на сайте Кремля. 20

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 631

Экономика В России стало больше заразившихся коронавирусом, чем в Китае Показатель превысил число заболевших в Китае, где в конце 2019 года произошла первая вспышка коронавируса.

Общество Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. 2

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 697

Транспорт Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы. 19

Футбол Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.