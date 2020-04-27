Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
РИА Новости 02:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Культура
Ульяновцев приглашают спеть «День Победы» из окон и с балконов
Суть флешмоба под названием «Окно Победы» состоит в том, что люди – в едином порыве – будут петь из открытых окон, а также – с балконов и лоджий – нетленное произведение Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».
Ульяновск.Экспресс 03:09
Экономика
У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине
Москва, 27 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Государство продолжит и дальше оказывать поддержку гражданам России и экономике страны в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавирсуной инфекции.
REGNUM 01:59
Общество
Составлен рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц.
Московский Комсомолец 03:31
Общество
В России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса
За сутки выписано по выздоровлению 579 человек и зафиксировано 50 летальных случаев.
Эхо Москвы 03:50
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры
СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит.
Kleo.ru 04:08
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Здоровье
За сутки в Севастополе не выявили заражений коронавирусом
В стационарах лечат 24 COVID-положительных пациента В Севастополе за сутки никто не заразился коронавирусом.
SM News 05:13
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Политика
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан
Москва, 27 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий, сообщается 27 апреля на сайте Кремля.
REGNUM 05:06
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Экономика
В России стало больше заразившихся коронавирусом, чем в Китае
Показатель превысил число заболевших в Китае, где в конце 2019 года произошла первая вспышка коронавируса.
Комсомольская правда 04:02
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
Ритуальный хоровод устроили нижегородцы в Стригинском бору
Newsroom24 вчера в 14:02
Общество
Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих
Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газета 05:10
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Как сообщает издание, Турция рассчитывает начать прием иностранных гостей к концу августа.
Интерфакс 04:50
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47