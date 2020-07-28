Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 363

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 273

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск. 345

Общество Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами. 105

Футбол Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.

Кино Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. 405

Общество Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram. 39

Общество В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

Общество Названы самые популярные у россиян пароли Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм". 10

Армия и оружие Ким Чен Ын назвал роль ядерного оружия в вопросе нацбезопасности Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное сдерживание является гарантом национальной безопасности и мирного существования страны.

Общество Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. 15

Политика Безработный москвич отказался быть губернатором Иркутской области В избирательную комиссию Иркутской области 28 июля 2020 года поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца на выборах губернатора Вадима Каткова о снятии кандидатуры.

Общество Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей. 166

Экономика Китай стал крупнейшим импортером российского мяса По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т. 328

Общество Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения. 319

Здоровье Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 26

Единоборства Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.

Экономика Россияне отказываются от туров, несмотря на компенсации Еще 84,2 процента участвовавших в опросе ответили, что компенсация за туры может привести к значительному росту их стоимости, передает ТАСС.