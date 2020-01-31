Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАССвчера в 09:20

Банк России повысил курсы доллара и евро на 1 февраля

Экономика сегоднявчера в 10:59

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 69,6 рубля

РИА Новостивчера в 04:39

Доллар перешёл к ослаблению после выхода в США порции макростатистики

ПРАЙМвчера в 10:45

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru 06:45
Кино

Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе

News.ru 06:34
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Футбол

«Лестер» и «Челси» назначили стартовые составы

LiveSport.ru 07:17
Политика

Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
РИА Новости 07:41
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня 30 января в 12:32
Общество

В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Lenta.ru 07:43
Общество

Россия остановила авиасообщение с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV Россия перекрывает практически все авиасообщение с КНР.
Ruposters.ru вчера в 08:38
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru 30 января в 01:11
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:38
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Общество

В авиакомпании прокомментировали снятие Собчак с рейса во Внуково

Rambler News Service 30 января в 11:42
Хоккей

Стали известны лучшие игроки января в КХЛ

Лучшим новичком января стал нападающий петербургского СКА Иван Морозов, забросивший 4 шайбы и сделавший 2 передачи в восьми матчах.
РИА Новости 05:33
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Здоровье

Врачи оценили эффективность маски против коронавируса

Вирусологи усомнились в эффективности защитной маски против коронавируса.
ТК Звезда 07:45
Баскетбол

Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь Кобе Брайанта

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.
Sports.ru 05:21
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Мужчина напал на беременную женщину-врача в больнице Башкирии

Мужчина — родственник другого пациента — избил беременную женщину-врача при посетителях.
iReactor 06:22
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Коммерсантъ 29 января в 11:03
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное