Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Здоровье
В Забайкалье поступили тесты для определения антигена коронавируса
Сегодня, 1 февраля, в центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
Футбол
Семин прокомментировал переход Смолова в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о соглашении между «железнодорожниками» и испанской «Сельтой» о переходе в испанскую команду Федора Смолова.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Авто
Changan CS75 FL готовится к премьере в России
Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Происшествия
Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию
Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию Сотрудники Следственного комитета и управления «М» ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в которой оказались задействованы бывший высокопоставленный чекист, действующий замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ и племянник авторитетнейшего на постсоветском пространстве «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан).
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Обрушение произошло при демонтаже комплекса «Петербургский»
При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге произошло незапланированное обрушение.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Наука
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Общество
Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье
Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.