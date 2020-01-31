Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару

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Взгляд.рувчера в 02:08
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Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
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Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
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Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
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Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Здоровье

В Забайкалье поступили тесты для определения антигена коронавируса

Сегодня, 1 февраля, в центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса.
Накануне.Ru 05:37
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
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Семин прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о соглашении между «железнодорожниками» и испанской «Сельтой» о переходе в испанскую команду Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 30 января в 12:55
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
ToDay News Ufa вчера в 00:13
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Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

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Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
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Авто

Changan CS75 FL готовится к премьере в России

Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
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Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Происшествия

Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию

Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию Сотрудники Следственного комитета и управления «М» ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в которой оказались задействованы бывший высокопоставленный чекист, действующий замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ и племянник авторитетнейшего на постсоветском пространстве «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца

Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
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Обрушение произошло при демонтаже комплекса «Петербургский»

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге произошло незапланированное обрушение.
Известия вчера в 07:12
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
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Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

ТК Звезда вчера в 22:59
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
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Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН 01:22
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