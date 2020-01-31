Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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