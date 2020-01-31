Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару

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Рубль поднимается к евро в начале торгов

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Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23
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Политика

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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«Локомотив» может заменить Сёмина экс-наставником «Црвены Звезды»

Ранее наставник "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив".
Soccer.ru 10:04
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Хованцев о ЧМ: Хотелось бы повторить прошлогодние три медали

Слова Хованцева приводит портал РИА Новости. «Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — заявил главный тренер российской команды.
Нева Спорт 08:35
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Политика

Зарубежные СМИ поддержали письмо Малькевича главе ПНС Ливии Сарраджу

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил премьер-министру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо, которое получило широкую огласку в СМИ, в том числе The Washington Post.
Слово и Дело 30 января в 15:33
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус

В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Neva.Today вчера в 05:55
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Футбол

«Рубин» договорился с «Ольборгом» по трансферу Абильдгора

Защитник "Ольборга" Оливер Абильдгор вскоре станет игроком "Рубина".
Soccer.ru 08:17
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
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Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес

Лев Лещенко уехал отмечать 78-летие в Италию

Народные новости 10:41
Общество

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Политика Сегодня 08:04
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Дана Уайт: «Макгрегор — в одном ряду с Али и Тайсоном»

Президент UFC Дана Уайт высказал свое мнение в отношении бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
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Чумаков высказался об участии Панайотова в Евровидении

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Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

РИА Новости 06:58
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Стартовали продажи смартфона Nokia 7.2 с расширенным объёмом памяти

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В Европе закрывается зимнее трансферное окно

Особняком стоит юный норвежец Эрлинг Холан, тот самый, который до перехода в «Боруссию» забивал в австрийском «Зальцбурге», как юный Пеле в молодежных чемпионатах Бразилии.
BFM.ru вчера в 03:29
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
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Леонид Федун прокомментировал трансфер Соболева

22-летний Соболев был арендован у «Крыльев Советов» с правом выкупа по окончании сезона.
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Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
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Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из столицы в Санкт-Петербург и отказалась лететь.
Gazeta.SPb 30 января в 12:00
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