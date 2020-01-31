Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Футбол
«Локомотив» может заменить Сёмина экс-наставником «Црвены Звезды»
Ранее наставник "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив".
Биатлон
Хованцев о ЧМ: Хотелось бы повторить прошлогодние три медали
Слова Хованцева приводит портал РИА Новости. «Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — заявил главный тренер российской команды.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Зарубежные СМИ поддержали письмо Малькевича главе ПНС Ливии Сарраджу
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил премьер-министру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо, которое получило широкую огласку в СМИ, в том числе The Washington Post.
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Футбол
«Рубин» договорился с «Ольборгом» по трансферу Абильдгора
Защитник "Ольборга" Оливер Абильдгор вскоре станет игроком "Рубина".
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко уехал отмечать 78-летие в Италию
Общество
ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Единоборства
Дана Уайт: «Макгрегор — в одном ряду с Али и Тайсоном»
Президент UFC Дана Уайт высказал свое мнение в отношении бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Nokia 7.2 с расширенным объёмом памяти
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Особняком стоит юный норвежец Эрлинг Холан, тот самый, который до перехода в «Боруссию» забивал в австрийском «Зальцбурге», как юный Пеле в молодежных чемпионатах Бразилии.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Футбол
Леонид Федун прокомментировал трансфер Соболева
22-летний Соболев был арендован у «Крыльев Советов» с правом выкупа по окончании сезона.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Общество
Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из столицы в Санкт-Петербург и отказалась лететь.