Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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