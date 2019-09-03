Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

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Рубль днем растет сильнее к доллару, чем к евро

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Украинку убили во время секса в Турции

Lenta.ru 12:16
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
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Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Мойка78 вчера в 21:54
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
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Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
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Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Финансы

Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика

Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
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Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Гаджеты

Android-смартфоны оказались уязвимы к хакерским атакам по SMS

Найденная дыра делает пользователей этих смартфонов уязвимыми перед фишинговыми SMS-атаками.
Life.ru 12:06
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
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Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

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Общество

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Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
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В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

ТАСС 09:56
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Лавров рассказал о готовности России к партнерству

Министр подчеркнул, что у России много партнеров.
Известия 09:46
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Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
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Общество

Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях

Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
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Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

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ТАСС 03:15
Происшествия

Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова

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По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

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Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»

Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
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Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
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Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Политика

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
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Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
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