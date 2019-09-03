Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Политика
Пентагон выделит 3,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой
Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Мойка78 вчера в 21:54
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Политика
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Шоу-бизнес
Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции
Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Гаджеты
Android-смартфоны оказались уязвимы к хакерским атакам по SMS
Найденная дыра делает пользователей этих смартфонов уязвимыми перед фишинговыми SMS-атаками.
Life.ru 12:06
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Политика
Лавров рассказал о готовности России к партнерству
Министр подчеркнул, что у России много партнеров.
Известия 09:46
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости вчера в 07:36
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Политика
Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
Росбалт 11:52
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59