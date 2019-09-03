Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль в начале дня корректируется «в плюс» к доллару и евро. Биржевые индексы уверенно растут

Интересант03:09

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ru03:59

Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

Экономика сегодня03:24

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру03:27

Рубль укрепляется в начале торгов

ПРАЙМ03:11
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Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Политика

Путин начинает визит в Монголию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня 02 сентября в 19:29
Политика

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Происшествия

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли

В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Экономика

Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья

Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:44
Культура

В Дагестане обсудят проблемы перевода с национальных языков

С 6 по 10 сентября в Республике Дагестан пройдет Гамзатовский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей» под эгидой ЮНЕСКО, посвященный памяти известного дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Лезги газет 10:05
Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Газета.Ru вчера в 13:34
Авто

Показан рамный внедорожник Nissan Terra

Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:52
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Общество

Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Происшествия

Российская полиция создала базу данных участников протестных митингов

О существовании базы участников протестных митингов сообщил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Новокосино по фамилии Кудряшов, который дал показания по делу активиста Константина Котова.
Общая газета.RU 08:25
Волейбол

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия

В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Футбол

35-летний Погребняк сменил имидж

Нападающий «Урала» Павел Погребняк решил воспользовался паузой в чемпионате России на матчи национальных команд для того, чтобы сменить имидж и перекрасить волосы в светлый цвет.
Евро-футбол.ру 10:05
Экономика

Врио главы Сахалина попросил устранить экономическую несправедливость

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.
Взгляд.ру 09:21
Здоровье

Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы

Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи.
ТАСС 10:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может провести бой в России

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.
Говорит Москва 07:31
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Футбол

В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости 02 сентября в 11:42
Гаджеты

Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800

Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Экономика

Акции аэрокосмических фирм и производителей люксовых товаров Европы опережают рынок

Акции европейских аэрокосмических компаний и производителей люксовых товаров уже три года доминируют в составе индекса EURO Stoxx 50 и, похоже, так и не утратили своей привлекательности для инвесторов.
ПРАЙМ 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
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