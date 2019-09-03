Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Происшествия
Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Политика
Путин начинает визит в Монголию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня 02 сентября в 19:29
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Экономика
Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:44
Культура
В Дагестане обсудят проблемы перевода с национальных языков
С 6 по 10 сентября в Республике Дагестан пройдет Гамзатовский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей» под эгидой ЮНЕСКО, посвященный памяти известного дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Лезги газет 10:05
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Газета.Ru вчера в 13:34
Авто
Показан рамный внедорожник Nissan Terra
Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:52
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Общество
Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Происшествия
Российская полиция создала базу данных участников протестных митингов
О существовании базы участников протестных митингов сообщил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Новокосино по фамилии Кудряшов, который дал показания по делу активиста Константина Котова.
Общая газета.RU 08:25
Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
Футбол
35-летний Погребняк сменил имидж
Нападающий «Урала» Павел Погребняк решил воспользовался паузой в чемпионате России на матчи национальных команд для того, чтобы сменить имидж и перекрасить волосы в светлый цвет.
Евро-футбол.ру 10:05
Экономика
Врио главы Сахалина попросил устранить экономическую несправедливость
На заседании президиума Госсовета во Владивостоке врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.
Взгляд.ру 09:21
Здоровье
Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы
Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи.
ТАСС 10:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может провести бой в России
7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.
Говорит Москва 07:31
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости 02 сентября в 11:42
Гаджеты
Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800
Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Экономика
Акции аэрокосмических фирм и производителей люксовых товаров Европы опережают рынок
Акции европейских аэрокосмических компаний и производителей люксовых товаров уже три года доминируют в составе индекса EURO Stoxx 50 и, похоже, так и не утратили своей привлекательности для инвесторов.
ПРАЙМ 09:55