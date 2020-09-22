Рубль подешевел к основным мировым валютам
Смотрите также
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Орбиту МКС поднимут на 400 метров 7 октября
Солистка Little Big Соня Таюрская подверглась травле из-за внешности
Греф выступил против повышения налогов в России
Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко
Жириновский призвал покончить с США к своему 100-летию
Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы
Пропавшую в Москве 12-летнюю дочь дизайнера нашли живой
Дочь Джоли надела юбку после терапии по смене пола
Трамп: Участие в войнах за рубежом истощило американскую армию
Определен наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против Белоруссии
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
Греф выступил против повышения налогов в России
Пропавшую в Москве 12-летнюю дочь дизайнера нашли живой
МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором
Ранее ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова экономист Андрей Колганов заявил, что к концу текущего года курс российской валюты вряд ли будет находиться на уровне 70 рублей за доллар.В источнике
Подробнее о событии
Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали
КП - Беларусь21 сентября в 11:12