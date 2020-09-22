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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Рубль подешевел к основным мировым валютам

Ранее ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова экономист Андрей Колганов заявил, что к концу текущего года курс российской валюты вряд ли будет находиться на уровне 70 рублей за доллар.В источнике
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Life.ru

Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллара

Life.ru17:40
ИА Красная Весна

Рубль подешевел к основным мировым валютам

ИА Красная Веснавчера в 06:26
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 2421 сентября в 12:57
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

КП - Беларусь21 сентября в 11:12

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.
Коммерсантъ18:11

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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С судами для Nord Stream 2 не будут работать международные страховщики

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) на опасениях существующих и возможных новых санкций решила не работать с судами для Nord Stream 2. Группа страхует 90% кораблей в мире.
Телеканал 360°21:01
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