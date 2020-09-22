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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Рубль подешевел к основным мировым валютам

Курс доллара по отношению к рублю поднялся на 14 копеек, до 76,27 рубля. Что же касается курса евро, то он вырос всего на 3 копейки и составил 89,63 рубля. С января 2020 год доллар торгуется в коридоре от 60,8775 до 81,9725 рублей за доллар, а евро стоит от 67,65 до 90,26 рублей за евро.В источнике
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Ньюс-НН

Курс доллара и евро растет

Ньюс-НН08:55
ИА Красная Весна

Рубль подешевел к основным мировым валютам

ИА Красная Весна06:26
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 24вчера в 12:57
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АПЛ разочарована решением властей о новых ограничительных мерах

Английская премьер-лига (EPL) разочарована решением властей Великобритании о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса, согласно которым планы по частичному возвращению зрителей на трибуны на матчах чемпионата страны по футболу отложены, говорится в заявлении на официальном сайте турнира.
РИА Новости10:01

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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МЧС: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 23 сентября

По данным синоптиков 23 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м / с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.
Екатеринбург в интернете08:45

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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