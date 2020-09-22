Рубль подешевел к основным мировым валютам
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Курс доллара по отношению к рублю поднялся на 14 копеек, до 76,27 рубля. Что же касается курса евро, то он вырос всего на 3 копейки и составил 89,63 рубля. С января 2020 год доллар торгуется в коридоре от 60,8775 до 81,9725 рублей за доллар, а евро стоит от 67,65 до 90,26 рублей за евро.В источнике
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