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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Рубль подешевел к основным мировым валютам

Курс доллара по отношению к рублю поднялся на 14 копеек, до 76,27 рубля. Что же касается курса евро, то он вырос всего на 3 копейки и составил 89,63 рубля. С января 2020 год доллар торгуется в коридоре от 60,8775 до 81,9725 рублей за доллар, а евро стоит от 67,65 до 90,26 рублей за евро.В источнике
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Ньюс-НН

Курс доллара и евро растет

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Рубль подешевел к основным мировым валютам

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МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 24вчера в 12:57
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Госдума делит доходы от НДФЛ в 15%

Поправки в Бюджет кодекс предполагают, что часть НДФЛ, уплачиваемого налогоплательщиками по повышенной ставке в размере 15% при превышении их доходов порогового значения в 5 млн рублей, будет распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет будут направляться 13%, в региональные и местные бюджеты — 87%.
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Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03