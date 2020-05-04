Коронавирус
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Его слова приводит агентство «Москва» .
Мослента 11:02
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Происшествия
В группе «Аллтек» подтвердили кончину миллиардера Босова
Группа "Аллтек" официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.
Газета.Ru 13:11
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Футбол
СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу
Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru 11:34
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
Политика
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 10:59
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится в самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 13:48
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В пятницу стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории региона масочный режим.
Коммерсантъ 07:12
Общество
С 14 мая Финляндия открывает границы
Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
Общество
ТАСС: Правительство готовит план реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Кабинет министров РФ разрабатывает меры реагирования, которые будут применяться в случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса в России.
Фонтанка.Ру 13:01
Авто
Прототип мощного Hyundai i20 N замечен на трассе Нюрбургринг
Обновленный «заряженный» хетчбэк Hyundai i20 N сфотографировали во время тестовых испытаний на Нюрбургринге.
Faktom 05:14
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59