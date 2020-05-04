Финансы
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Комментарии
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов ответил на критику в свой адрес за высказывания о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции, введённой из-за пандемии коронавируса.
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Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
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