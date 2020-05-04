Финансы

ГородовойГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50

Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
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Общество

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На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
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«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», - говорится в сообщении. Какие поселения и объекты были атакованы, не сообщается.
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Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
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На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность

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Власти Венесуэлы объявили, что сорвали нападение наемников на скоростных катерах, сообщило агентство Associated Press.
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В Сокольниках и на ВДНХ возводят коронавирусные стационары

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