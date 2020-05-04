Финансы
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Общество
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Газета.Ru 15:20
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Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Для ускорения восстановления национальных экономик после пандемии коронавируса и для поддержки бедных категорий населения стран Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $160 млрд финансовой поддержки в ближайшие 15 месяцев, 4 мая говорится в заявлении ВБ.
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Тимошенко стала долларовым миллионером
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РБК 08:43
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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
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Lenta.ru 12:57
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В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
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ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», - говорится в сообщении. Какие поселения и объекты были атакованы, не сообщается.
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Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС
В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
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Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru 15:30
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников
«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария коронавируса в РФ
Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко оценил вероятность развития в России итальянского сценария коронавируса, пишет ТАСС.
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»
Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем
В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
РБК 12:27
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В Минпросвещения дали рекомендации по срокам завершения учебного года
Глава ведомства Сергей Кравцов рекомендовал руководителям региональных министерств образования скорректировать сроки окончания учебного года в связи с пандемией коронавируса.
Астрахань FM 02 мая в 02:25
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Власти Венесуэлы объявили, что сорвали нападение наемников на скоростных катерах, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 19:19
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Вдвое упал за год президентства рейтинг Зеленского
Киевский международный институт социологии провел опрос, выяснив, что рейтинг нового президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое.
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Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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В Сокольниках и на ВДНХ возводят коронавирусные стационары
Временный коронавирусный стационар разместят в парке "Сокольники", в одном из его павильонов.
ТВ Центр 08:25