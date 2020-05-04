Финансы

ГородовойГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
Читать в источнике
Комментировать151

Подробнее о событии

Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

Интерфакс12:40

Рубль дешевеет: каковы перспективы российской валюты?

Вести.Ru07:50

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:38, Ашберн

Комментарии

Общество

ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
3
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
2,8K
Происшествия

В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане

Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения.
РИА Новости 09:56
20
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
346
Шоу-бизнес

Актриса Титова рассказала, как выживает на 10 тысяч в месяц

Знаменитая российская актриса Валентина Титова рассказала, как ей приходится жить на 10 тысяч рублей в месяц.
Политическая Экспертиза 12:39
22
Хоккей

Анвар Гатиятулин вернулся в «Трактор» на пост главного тренера

31 канал Челябинска 10:38
Футбол

Губерниев назвал Шалимова юмористом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.
RT на русском 14:00
Авто

Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети

Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
7
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,1K
Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
1
Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
35
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

РИА Новости 06:31
77
Общество

В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
62
Происшествия

В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали, сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на заявление представителей местных властей.
РИА Новости 13:12
Футбол

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

Sport.ru вчера в 10:29
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
218
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
39
Экономика

Дворкович: экономический кризис только начинается

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
266
Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС 02 мая в 20:35
40
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
75
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,3K
Политика

Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек.
Lenta.ru 10:22
58
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
138
Футбол

Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Порту»

Напомним, Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года. Он перешёл из бразильского «Флуминенсе» за €7 млн.
REGNUM 01:57
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
193
Футбол

Тренер «Ахмата» удалил видео про «ноющих» россиян

Газета.Ru 09:14
Футбол

Игрок «Герты» отстранен после видео с рукопожатиями с одноклубниками

"Герта" отстранила форварда Саломона Калу от тренировок на неопределенный срок из-за видео с рукопожатиями с партнерами по команде, сообщается на сайте берлинского футбольного клуба.
РИА Новости 13:15
Здоровье

Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом.
Екатеринбург Онлайн 09:50
1
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 47%

Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%.
REGNUM 14:29
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное