Финансы
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Названы самые ранние симптомы коронавируса
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В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью
По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали, сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на заявление представителей местных властей.
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Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
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Напомним, Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года. Он перешёл из бразильского «Флуминенсе» за €7 млн.
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Тренер «Ахмата» удалил видео про «ноющих» россиян
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Игрок «Герты» отстранен после видео с рукопожатиями с одноклубниками
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