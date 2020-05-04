Финансы
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:51, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК 12:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э
После провала ЗРПК «Панцирь-С» в противодействии израильским ракетам в Сирии, сирийские военные решили отказаться от их использования, и перешли на «Бук-М2Э».
Вечерний курьер 14:42
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СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках
Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
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Как увеличить будущую пенсию, напомнили в Пенсионном фонде
Увеличить в два раза пенсионные выплаты можно, отложив выход на пенсию на 10 лет, напоминают в Пенсионном фонде РФ, сообщают «Вести:Приморье».
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Основываясь на комментариях Киркмана, исключение слова "зомби" из "Ходячих мертвецов" изначально было преднамеренным шагом, и в этом есть огромный смысл. https: / / kanobu.ru Другими словами, в "Ходячих мертвецах" не упоминаются "зомби", потому что в этой вселенной этого слова просто не существует.
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Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия 19:48
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Энергетика
Риск обвала цен на нефть сохранится и после победы над эпидемией
Цены на нефть пока никак не отреагировали на вступление в силу соглашения ОПЕК+ и даже немного понизились.
Российская газета 22:00
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На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
Армия и оружие
На севере Сирии американский патруль впервые был перехвачен российскими БТРами
Вечерний курьер вчера в 07:26
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 вчера в 03:43
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Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ
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В Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что возможно в регионе скоро ослабят ограничения, которые ввели из-за эпидемии коронавируса, пишет RT.
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Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
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Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
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Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19
Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
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Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты
Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли
Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
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В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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