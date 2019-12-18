Экономика
Profinance.ruРубль подешевел после одобрения «адских санкций» профильным комитетом сената США
Фактором давления на курс рубля стала новость о том, что профильный комитет сената конгресса США одобрил санкции в отношении России за вмешательство в выборы.
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Общество
Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США
Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Наука
Российские физики создали материал, способный поймать темную материю
Происшествия
При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Политика
На Украине закрываются все игорные заведения
МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Здоровье
Онкологи пожаловались на низкое качество российских препаратов
Качество российских лекарственных препаратов, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии, оставляет желать лучшего.
Происшествия
Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Здоровье
Названы профессиональные заболевания водителей
Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".