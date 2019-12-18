Экономика

Profinance.ruProfinance.ruРубль подешевел после одобрения «адских санкций» профильным комитетом сената США

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Фактором давления на курс рубля стала новость о том, что профильный комитет сената конгресса США одобрил санкции в отношении России за вмешательство в выборы.
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В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
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На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

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Качество российских лекарственных препаратов, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии, оставляет желать лучшего.
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Взгляд.ру 03:42
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
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Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
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Митч Макконнелл
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Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года. В 2003-2007 годах организатор большинства в Сенате, с 2007 по 2015 год лидер меньшинства, в настоящее время - большинства.
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Один из высших органов государственной власти, часто верхняя палата законодательного собрания. В некоторых странах сенатом называют отделения в составе высших судебных инстанций.
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