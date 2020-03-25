Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРубль подешевел вслед за нефтью

Цены на нефть упали ниже 26 долларов за баррель, потянув за собой российский рубль, который перешел к снижению после утреннего роста. Стоимость нефти марки Brent к 14-00 мск упала более чем на 1,5 доллара до 25,87 долларов за баррель.
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