Цены на нефть упали ниже 26 долларов за баррель, потянув за собой российский рубль, который перешел к снижению после утреннего роста. Стоимость нефти марки Brent к 14-00 мск упала более чем на 1,5 доллара до 25,87 долларов за баррель.

Общество В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17 Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Технологии Mail.ru Group запустил платформу для помощи людям в период пандемии Ранее «Ридус» писал о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции волонтерские центры «Единой России» и Общероссийского народного фронта, а также движение «Волонтеры Победы» объединили усилия для оказания помощи пожилым людям из группы риска.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Политика Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.

Экономика Мишустин назвал долю отечественной электроники в гражданском сегменте Доля отечественной продукции электронной промышленности составляет в военном сегменте около 85%, в гражданском - около 30%, а на мировом рынке едва достигает одного процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $26 Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5% - до $25,9 за баррель.