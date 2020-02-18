Финансы
Газета.RuРубль поднимается к доллару и евро
В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 14 коп. до 63,42 руб.
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Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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По сравнению с показателем за декабрь 2019-го число сделок с готовыми квартирами в Москве обвалилось почти на 50 процентов.
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Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
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Экономика
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Кокорин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»
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Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
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Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
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В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».