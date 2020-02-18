Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 14 коп. до 63,42 руб.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют EM

Интерфакс02:35

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru02:05

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:23

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ухудшении внешнего фона

ПРАЙМ06:31

Доллар на МосБирже подорожал на 16 копеек

News.ru02:29

Рубль в ходе торгов уступает доллару и евро

Росбалт02:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:58, Ашберн

Комментарии

Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
РИА Новости 08:54
Происшествия

В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Российская газета 04:53
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Авто

В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили

Автоновости дня 01:55
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 07:41
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Экономика

В Москве обвалились продажи готовых квартир

По сравнению с показателем за декабрь 2019-го число сделок с готовыми квартирами в Москве обвалилось почти на 50 процентов.
Lenta.ru 04:33
Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины

В МИД Украины вызвали российского временного поверенного в делах.
Piter.tv вчера в 13:32
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»

Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:14
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Единоборства

Кадыров пообещал устроить «бой века» с Емельяненко

Лидер Чеченской республики, Рамзан Кадыров, подтвердил намерение встретиться в ринге с Александром Емельяненко, и уже начал подготовку к бою.
FightTime.ru 08:38
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Известия вчера в 14:34
Экономика

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Газета.Ru 09:12
Футбол

Кокорин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»

ГЛАС.RU вчера в 13:28
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
Происшествия

Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
РИА Новости 09:24
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском 05:40
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Культура

Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве

«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
Коммерсантъ 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное