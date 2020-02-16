В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 14 коп. до 63,42 руб.

Рубль поднимается к доллару и евро

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере 1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Кино Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома» Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.

Культура Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.