Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Рубль подешевел после сообщений о первых больных коронавирусом в России

Профильвчера в 11:54

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАССвчера в 09:20

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03
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Политика

США ввели ограничения на въезд гражданам шести государств

США вводят режим ограниченного въезда в страну для жителей шести стран: Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Народные новости вчера в 22:40
Армия и оружие

Число пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50

По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке.
Национальная служба новостей 29 января в 02:27
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Политика

Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
РИА Новости 00:19
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости вчера в 16:59
Культура

Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности

Rusturkey.com 28 января в 23:10
Авто

В России названы самые угоняемые автомобили

За прошлый год было зарегистрировано около 20 000 случаев угона автомобиля, самые частые способы — это взлом двери и замка зажигания, разбитые боковые стекла и использование радиоэлектронных устройств.
ToDay News Ufa вчера в 08:48
Наука

Химики синтезировали молекулу с самым большим ароматическим кольцом

Исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона.
News.ru вчера в 15:09
Политика

Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Известия вчера в 15:57
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».
РБК вчера в 11:27
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Футбол

Нападающий «Халл Сити» Боуэн перешёл в «Вест Хэм»

REGNUM 00:13
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Здоровье

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Газета.Ru вчера в 23:16
Здоровье

Жертвами коронавируса стали более 250 человек

Более 250 человек скончались из-за заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщило Agence-France Presse со ссылкой на власти Китая.
Телеканал 360° вчера в 18:38
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%

Граждане, которые получили радиационное облучение в следствии каких-либо аварий или учений, испытаний.
Inva.tv 30 января в 07:35
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
REGNUM вчера в 10:56
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова 30 января в 17:12
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

В России могут резко вырасти штрафы для водителей

Согласно новым поправкам в КоАП российского Минюста в России могут вырасти штрафы на некоторые нарушения ПДД, сообщает РИА «Новости».
Expert.ru вчера в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
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