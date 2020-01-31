Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Курс евро снизился в России

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News.ruвчера в 03:23

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

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RT на русскомвчера в 02:03

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40
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Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

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Главный приз вокального конкурса — один миллион рублей, сообщает портал Gazeta-bam.ru.
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова в «Евровидении»

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Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
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Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит

На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.
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Эксперт заявил, что Лукашенко пытался шантажировать Путина ради нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
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Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что площадь обрушения составила 28 тыс. кв. м. «Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса», — заявили в главке.
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Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

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Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико»

"Реал" переиграл "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
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В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
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Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

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2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
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В одной из больниц провинции Гуанчжоу в Китае два робота начали обслуживать зараженных новым типом кронавируса, сообщает Daily Mail.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

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