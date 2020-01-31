Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 11:57
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Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Гаджеты
В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite
Общество
В России отменили тысячи советских законов
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Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Наука
Сибирские леса распространяются на север под влиянием климата
Факт постепенного смещения лесов Западной Сибири в сторону северного полюса зафиксирован учеными Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) вместе с финскими коллегами, заявил участник проекта Виктор Геннадиник 31 января, сообщает ТАСС.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая
1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
Футбол
«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Футбол
Футбольный клуб Ивана Саввиди хотят исключить из чемпионата Греции
Журналисты канала выяснили, что Иван Саввиди, будучи владельцем ФК ПАОК из Салоников, также владел пакетом акций другого клуба – «Ксанти».
Общество
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
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Появилось изображение капота «Русского Прадо» от УАЗ
Здоровье
Простые продукты, которые полезно есть для снижения уровня холестерина
Снижению уровня холестерина способствует употребление здоровых продуктов, пишет Goodhouse.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Общество
Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа
Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Футбол
«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Политика
Лавров отметил заслуги дипломатов в открытии Антарктиды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил заслуги дипломатов в организации Первой русской антарктической экспедиции, которая проходила с 1819 по 1821 года под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Происшествия
При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек
При взрыве на заводе, который делает металлоконструкции, в городе Мценске Орловской области погибли пять человек, еще трое пострадали.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Стоит отметить, что компания Apple выступила против введения обязательного требования по совместимости с универсальным зарядным устройством.