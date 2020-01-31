Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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