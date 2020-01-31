Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 11:57

Курс доллара снизился до 63,23 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03
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Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Гаджеты

В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

ToDay News Ufa 30 января в 06:43
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Кино

В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Donday.ru 07:46
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Наука

Сибирские леса распространяются на север под влиянием климата

Факт постепенного смещения лесов Западной Сибири в сторону северного полюса зафиксирован учеными Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) вместе с финскими коллегами, заявил участник проекта Виктор Геннадиник 31 января, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 05:34
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Общество

В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая

1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
МонаВиста 19:39
Футбол

«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Чемпионат 07:40
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Футбол

Футбольный клуб Ивана Саввиди хотят исключить из чемпионата Греции

Журналисты канала выяснили, что Иван Саввиди, будучи владельцем ФК ПАОК из Салоников, также владел пакетом акций другого клуба – «Ксанти».
Блокнот Ростов-на-Дону 01:31
Общество

Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Московский Комсомолец 19:35
Спорт

Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Вести.Ru 17:35
Авто

Появилось изображение капота «Русского Прадо» от УАЗ

Красная весна 30 января в 12:50
Здоровье

Простые продукты, которые полезно есть для снижения уровня холестерина

Снижению уровня холестерина способствует употребление здоровых продуктов, пишет Goodhouse.
MedikForum.ru 07:14
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
Общество

Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа

Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Российская газета 00:45
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС вчера в 13:34
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Политика

Лавров отметил заслуги дипломатов в открытии Антарктиды

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил заслуги дипломатов в организации Первой русской антарктической экспедиции, которая проходила с 1819 по 1821 года под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
РЕН ТВ 21:26
Происшествия

При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

При взрыве на заводе, который делает металлоконструкции, в городе Мценске Орловской области погибли пять человек, еще трое пострадали.
Телеканал RTVI вчера в 04:16
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Стоит отметить, что компания Apple выступила против введения обязательного требования по совместимости с универсальным зарядным устройством.
ToDay News Ufa вчера в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
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