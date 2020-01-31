Финансы
Газета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Армия и оружие
ЦАР запросила у России третью партию оружия
Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет
В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Культура
«Вечерний Ургант» высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Отмены концерта добился депутат Ленинского райсовета Челябинска Андрей Зеленин.
Политика
Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу
США будут больше вовлечены в решение конфликта в Донбассе, если в Госдепартаменте будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования ситуации в этом регионе и в Крыму.
Хоккей
Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
Петербуржец Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри стал обладателем сразу трех статуэток.
Происшествия
Андрей Малахов завершил съемки «сенсационного расследования» в Хибинах
Футбол
«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в добавленное время
«Ренн» переиграл «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции (3:2). На 90-й минуте красно-черыне проигрывали в один мяч, но в добавленное время смогли дважды забить «канарейкам» и вырвали победу.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Общество
Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Культура
Игорь Крутой назвал вероятного кандидата на «Евровидение-2020»
Композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.