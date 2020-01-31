Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Рубль снижается к доллару

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Рубль поднимается к евро в начале торгов

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ЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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Как «Лейкерс» провели церемонию в память о Коби Брайанте

В Лос-Анджелесе в спорткомплексе «Стэйплс-центр» состоялась церемония в память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте.
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Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
МедиаПоток вчера в 03:43
Армия и оружие

Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.
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Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Газета.Ru вчера в 22:02
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Газета.Ru 04:27
Политика

Лига арабских государств отвергла «сделку века» США

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:06
Футбол

Смолов может попасть в стартовый состав «Сельты» на матч с «Валенсией»

Газета.Ru вчера в 12:26
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Политика

После Минска — в Нур-Султан: Помпео прибыл в столицу Казахстана

Сегодня, 1 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео прилетел столицу Казахстана.
Евразия Daily 12:17
Авто

Обновленный Nissan Qashqai покажут осенью

Обновленный Nissan Qashqai могут показать осенью, на автосалоне во Франкфурте.
Интермонитор.ру вчера в 14:24
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Авто

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Актуальные Новости 08:16
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
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Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка

Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
АиФ Урал 13:36
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
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Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца

В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
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«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки

Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета вчера в 07:50
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Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

ТАСС 11:59
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
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