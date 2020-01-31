Финансы
Газета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Баскетбол
Как «Лейкерс» провели церемонию в память о Коби Брайанте
В Лос-Анджелесе в спорткомплексе «Стэйплс-центр» состоялась церемония в память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Армия и оружие
Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая
Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Политика
Лига арабских государств отвергла «сделку века» США
Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Смолов может попасть в стартовый состав «Сельты» на матч с «Валенсией»
Политика
После Минска — в Нур-Султан: Помпео прибыл в столицу Казахстана
Сегодня, 1 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео прилетел столицу Казахстана.
Авто
Обновленный Nissan Qashqai покажут осенью
Обновленный Nissan Qashqai могут показать осенью, на автосалоне во Франкфурте.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Здоровье
В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Происшествия
Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка
Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
Гаджеты
«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки
Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Политика