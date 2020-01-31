В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.

Рубль поднимается к евро в начале торгов

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