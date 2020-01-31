Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару

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Банк России повысил курсы доллара и евро на 1 февраля

Экономика сегоднявчера в 10:59

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 69,6 рубля

РИА Новостивчера в 04:39

Доллар перешёл к ослаблению после выхода в США порции макростатистики

ПРАЙМвчера в 10:45

ЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

ТАССвчера в 04:16

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08
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Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Футбол

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Партизаном»

«Локомотив» назвал стартовый состав на первую игру Кубка Париматч Премьер с сербским «Партизаном».
Sport24.ru 05:00
Футбол

Футболист Федор Смолов перешел в испанский клуб

Super.ru 30 января в 14:45
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Футбол

Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

ProstoProSport 06:12
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Происшествия

СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Общество

Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Сахалин.Инфо 03:33
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
ИнфоСМИ вчера в 13:48
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews вчера в 06:20
Общество

Минтранс просит россиян не ездить в Китай без крайней необходимости

Минтранс советует жителям России не ехать в Китай без острой необходимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Российская газета 05:24
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Футбол

«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в городе Бенидорм (Испания).
Чемпионат 06:28
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Life.ru 04:19
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Гаджеты

Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю

По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
3DNews 30 января в 23:07
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Общество

С 1 февраля в России увеличатся пособия и социальные выплаты

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 3%. Соответствующий официальный документ Министерство труда и соцзащиты РФ направило на согласование в Минэкономразвития и Минфин, сообщает RT.
РИА Оренбуржье 30 января в 04:52
Баскетбол

«Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Кобе Брайанта

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в первом матче после гибели Кобе Брайанта, уступив «Портленду» в игре регулярного чемпионата НБА – 119:127.
Metaratings 01:20
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Игры

В Steam началась распродажа игр Rockstar Games

В Steam запустили скидки на все доступные в магазине игры Rockstar Games.
CyberSport.ru вчера в 15:56
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Общество

Собчак призналась, что давно больна коронавирусом

Слово и Дело вчера в 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
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