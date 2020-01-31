Финансы
Газета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске
Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Гаджеты
Nokia представит новые смартфоны 23 февраля на MWC 2020
Компания анонсировала свою презентацию на MWC 2020, которая состоится 23 февраля.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Общество
Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке
Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
Хоккей
«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ
Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Политика
В Верховной раде предложили зарабатывать на продаже воды в Крым
Депутат Верховной рады от партии президента Украины "Слуга народа" Юрий Аристов рассказал о том, что на одном из заседаний депутаты обсуждали возможность продажи воды в Крым.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение люксембургскому "Дюделанжу" в товарищеском матче.
Происшествия
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения
Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
Футбол
Андронов о голе «Зенита» во Владикавказе: «Нашу программу остановили и 15 минут объясняли – мы должны признать, что мяч забит правильно»
Эфир был остановлен, запустили рекламу почти на 15 минут посреди программы, и все это время нам объясняли, что мы должны сейчас признать, что гол забит правильно.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из КНР
Президент России Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации россиян из Китая в связи с произошедшей в этой стране вспышкой коронавируса 2019-nCoV самолеты Воздушно-космических сил РФ.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Происшествия
Красноярскому школьнику выбили глаз молотком
В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.
Теннис
Американка София Кенин выиграла Australian Open
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.