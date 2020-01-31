Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Рубль снижается к доллару

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Рубль поднимается к евро в начале торгов

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Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

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«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
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Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
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Депутат Верховной рады от партии президента Украины "Слуга народа" Юрий Аристов рассказал о том, что на одном из заседаний депутаты обсуждали возможность продажи воды в Крым.
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Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
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Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение люксембургскому "Дюделанжу" в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:57
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Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

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Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Путин приказал привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из КНР

Президент России Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации россиян из Китая в связи с произошедшей в этой стране вспышкой коронавируса 2019-nCoV самолеты Воздушно-космических сил РФ.
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Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
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Красноярскому школьнику выбили глаз молотком

В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.
Телеканал 360° вчера в 05:09
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Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 06:05
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