Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03

Банк России повысил курсы доллара и евро на 1 февраля

Экономика сегоднявчера в 10:59

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 69,6 рубля

РИА Новостивчера в 04:39

Индекс РТС и рубль повысятся в феврале

ПРАЙМвчера в 14:30

ЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

ТАССвчера в 04:16

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе

Cyber.sports.ru 10:53
Политика

Китай попросил ЕС ускорить поставки для борьбы с коронавирусом

Китайское правительство надеется на ускорение поставок медицинских принадлежностей из Европы для борьбы с коронавирусом.
МИР 24 05:16
Происшествия

В Тольятти мальчик смог спастись от стаи бездомных собак

НТВ вчера в 07:15
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:35
Футбол

Валерий Карпин: Доволен всем, результат не имеет значения

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча со «Спартаком» на Кубок Париматч Премьер (1:2). - Я уже много раз говорил, что счет не важен.
ФК Ростов 12:59
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы вчера в 04:29
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Космос

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
News.ru вчера в 10:18
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

"Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.
ТАСС 10:51
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Унион» в матче бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Унион Берлин" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:39
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru 09:08
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия 30 января в 23:45
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Политика

Оливер Стоун назвал США империей зла

Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Госновости 04:13
Политика

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Lenta.ru 30 января в 23:04
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета вчера в 01:55
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru вчера в 01:29
Армия и оружие

Армия САР нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия обнаружила у боевиков в идлибской зоне деэскалации оружие западного производства.
RT на русском вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Происшествия

Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Live24 06:14
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное