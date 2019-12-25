Финансы
Мой БрянскРубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось
24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.Известиявчера в 10:49
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Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Космос
Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере
Около 90% составляющих ракетного двигателя компании «КосмоКурс» планируется напечатать с помощью 3D-принтера.
Наука
Ученые выяснили роль «прыгающих генов» при клеточном стрессе
До недавних пор эксперты мало знали о роли данных микроэлементов в здоровье человека, но последнее исследование врачей Массачусетской клиники показало, что такие гены играют большую роль при клеточном стрессе.
Политика
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Авто
BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальной версии First Edition
Баварский автомобильный концерн BMW выпустит новый M8 Gran Coupe в специальной версии First Edition.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Здоровье
Медики назвали четыре способа, как снизить давление без лекарств
Медицинские специалисты назвали четыре способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на орбиту
Российский метеоспутник «Электро-Л» успешно выведен на целевую орбиту. Его доставили с помощью разгонного блока ДМ-3, передает ОТР.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.