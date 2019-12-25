Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль подорожал до максимума с июля 2018 года

Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го

24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.
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Стоимость рубля побила рекорд 2018 года

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Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

News.ruвчера в 18:44

Рубль максимально подорожал с июля 2018 года

РЕН ТВвчера в 20:54

Рубль подорожал

Телеканал 360°вчера в 20:30

Стоит ли срочно менять рубли на доллары даже тем, кто не планировал этого делать?

BFM.ruвчера в 19:26

Рубль отказался от традиций

Саминвесторвчера в 23:55

Аналитики объяснили подорожание рубля до максимума с июля 2018 года

Известиявчера в 17:49
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
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В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере

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Русская Планета вчера в 16:08
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Ученые выяснили роль «прыгающих генов» при клеточном стрессе

До недавних пор эксперты мало знали о роли данных микроэлементов в здоровье человека, но последнее исследование врачей Массачусетской клиники показало, что такие гены играют большую роль при клеточном стрессе.
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Политика

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
РБК 01:05
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК вчера в 16:47
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Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
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В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
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BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальной версии First Edition

Баварский автомобильный концерн BMW выпустит новый M8 Gran Coupe в специальной версии First Edition.
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Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
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Медики назвали четыре способа, как снизить давление без лекарств

Медицинские специалисты назвали четыре способа, как снизить высокое давление без лекарств.
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Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
ТАСС 01:18
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

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Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
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Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
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Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

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Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
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Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
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Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на орбиту

Российский метеоспутник «Электро-Л» успешно выведен на целевую орбиту. Его доставили с помощью разгонного блока ДМ-3, передает ОТР.
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Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия вчера в 20:35
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