Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль подорожал до максимума с июля 2018 года

Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го

24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.
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Стоимость рубля побила рекорд 2018 года

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Рубль максимально подорожал с июля 2018 года

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Рубль отказался от традиций

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Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

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Аналитики объяснили подорожание рубля до максимума с июля 2018 года

Известиявчера в 17:49
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Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

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Умер генерал армии Махмут Гареев

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Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
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Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
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Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
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В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»

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