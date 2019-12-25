24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.

с чего всё началось

Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль подорожал до максимума с июля 2018 года

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