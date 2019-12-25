Финансы
Мой БрянскРубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось
24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.Известиявчера в 10:49
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Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Экономика
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Технологии
Акимов назвал число пользователей Рунета
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что число пользователей российского сегмента интернета (Рунета) составило уже 96 млн человек.
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Гаджеты
В мире продано уже более 30 млн одноплатных компьютеров Raspberry Pi
В мире продано уже более 30 млн экземпляров Raspberry Pi. Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Политика
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Наука
Найден способ снижения смертности от рака простаты
В результате смертность от онкологического заболевания повышается. Все же ученые нашли способ снижения летального исхода от рака простаты.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
Армия и оружие
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Гаджеты
Sony не справляется со спросом на сенсоры камер
Мода на смартфоны с несколькими мощными камерами приводит к тому, что японский производитель вынужден работать без выходных и заранее приносить извинения за возможный срыв сроков.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Происшествия
В квартирах сотрудников минздрава Саратовской области прошли обыски
Утром 25 декабря в квартирах сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, включая главу ведомства, прошли обыски.
Происшествия
Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле
Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.
Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Здоровье
Меры предосторожности при курении
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака», установлен запрет курения, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
Общество
В Пензе почтили память павших в войне в Афганистане
Значимую дату вспоминают в Пензе 25 декабря. Ровно 40 лет назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.