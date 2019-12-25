Финансы
Мой БрянскРубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс рубля подорожал до максимума с июля прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
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24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.Известиявчера в 10:49
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Транспорт
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман
Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» раскрыла детали второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак», который в конце прошлой недели вышел на Netflix, поделилась деталями второго сезона.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
В Вологде арестовали двух адептов «Свидетелей Иеговы»
Двух жителей областного центра арестовали по подозрению в распространении идеологии запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Экономика
Из-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами
По данным Центробанка, в 2018 году доля россиян, размещающих вклады в кредитных организациях, упала до 35,4% (снижение на 3,4%).
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Культура
Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит
Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Армия и оружие
Лукашенко назвал болтовнёй слухи о новой военной базе России в Белоруссии
Разговоры о создании новой военной базы России на территории Белоруссии бессмысленны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири
Учеными на год раньше обновлена Всемирная магнитная модель из-за более быстрой скорости перемещения полюса от Канады к Сибири.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК
В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.