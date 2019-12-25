Финансы

ИзвестияИзвестияРубль подорожал до максимума с июля 2018 года

Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей. В причинах разбирались «Известия».
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Рубль подорожал до максимума с июля 2018 года

Известия17:49

Рубль подорожал

Телеканал 360°20:30

Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

News.ru18:44

Рубль максимально подорожал с июля 2018 года

РЕН ТВ20:54
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Происшествия

В Приморье маршрутка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе

РБК 21:23
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Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Телеканал 360° 20:15
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Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото

Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Пятый канал вчера в 12:32
Футбол

Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА

Телеканал 360° вчера в 13:33
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Происшествия

Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии «Зимней вишни»

Подсудимые - экс-начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев - не согласились ни с одним из пунктов обвинительного заключения.
Российская газета 08:43
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Общество

Российских чиновников хотят пересадить на такси

Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
REGNUM 16:44
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Хоккей

«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:51
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Футбол

АПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмом

Английская премьер-лига выразила поддержку "Челси" и "Тоттенхэму", которые расследуют случаи проявления расизма на матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:51
Культура

Из олигарха в конюхи: в Уфе прошел предпремьерный показ фильма «Холоп»

ГТРК Башкортостан 08:39
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Транспорт

Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 18:56
Армия и оружие

Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа

Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
EastRussia 20:41
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости 14:11
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости 22 декабря в 22:06
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия 19:52
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:02
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Общество

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова тренирует интимные мышцы

«Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт», — уверена Чехова.
StarHit.ru 21:00
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 20:24
Автоспорт

Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заключение нового соглашения с итальянской командой, в соответствии с условиями которого он будет выступать за неё как минимум до сезона-2024 включительно.
Чемпионат вчера в 05:34
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Авто

Названы цены на обновленный Jaguar F-Type

Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
110km.ru вчера в 07:18
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