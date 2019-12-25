Финансы
ИзвестияРубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей. В причинах разбирались «Известия».
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Энергетика
Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»
По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Футбол
Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Происшествия
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии «Зимней вишни»
Подсудимые - экс-начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев - не согласились ни с одним из пунктов обвинительного заключения.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Хоккей
«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Футбол
АПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмом
Английская премьер-лига выразила поддержку "Челси" и "Тоттенхэму", которые расследуют случаи проявления расизма на матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Культура
Из олигарха в конюхи: в Уфе прошел предпремьерный показ фильма «Холоп»
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Армия и оружие
Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа
Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова тренирует интимные мышцы
«Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт», — уверена Чехова.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области
В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Автоспорт
Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заключение нового соглашения с итальянской командой, в соответствии с условиями которого он будет выступать за неё как минимум до сезона-2024 включительно.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.