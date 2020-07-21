Финансы
Экономика сегодняРубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи
Российская валюта укрепляется к доллару и евро на старте торгов Московской биржи утром 21 июля в условиях роста нефтяных котировок. Расчетами "завтра" на 10:06 доллар подешевел к уровню закрытия предыдущей сессии на 30 копеек — до 71,03 рубля, а курс евро упал на 27 копеек — до 81,40 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
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Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
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Московский Комсомолец 19:16
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт 08:26
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Экономика
Российские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов
Российские банки во II квартале 2020 года выдали 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 20:02
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 11:54
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за коронавируса
Сухум, 21 июля 2020, 16:58 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение продлить срок действия ограничений на въезд в страну через государственную границу с Россией до 28 июля.
REGNUM 09:58
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 16:46
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 13:44
Здоровье
Число зарегистрированных в России юрлиц в мае уменьшилось в два раза
В мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.).
Сергиевские Куранты 03:00
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru 11:21
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
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Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК 20:25
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 20:09
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39