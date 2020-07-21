Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Российская валюта укрепляется к доллару и евро на старте торгов Московской биржи утром 21 июля в условиях роста нефтяных котировок. Расчетами "завтра" на 10:06 доллар подешевел к уровню закрытия предыдущей сессии на 30 копеек — до 71,03 рубля, а курс евро упал на 27 копеек — до 81,40 рубля.
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Доллар и евро падают в цене

Ньюс-НН10:51

Рубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:15

Курсы доллара и евро на 21 июля

Банки.ру01:00

Евро и доллар подскочили в цене

Экспресс газетавчера в 22:40
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусь11:17
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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