Финансы
Экономика сегодняРубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи
Российская валюта укрепляется к доллару и евро на старте торгов Московской биржи утром 21 июля в условиях роста нефтяных котировок. Расчетами "завтра" на 10:06 доллар подешевел к уровню закрытия предыдущей сессии на 30 копеек — до 71,03 рубля, а курс евро упал на 27 копеек — до 81,40 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Экономика
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Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
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Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
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Три региона СКФО получат 1,1 млрд рублей на жилищное строительство
Три региона Северного Кавказа получат 1,1 млрд рублей на стимулирование жилищного строительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:48
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Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
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Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
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Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
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«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Изучая «свежие» лунные кратеры, диаметр которых близок к 20 км, исследователи обратили внимание, что 8 из 59 подобных объектов на поверхности естественного спутника Земли образовались практически одновременно, и произошло это около 800 млн лет назад.
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Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
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Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
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На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
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Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
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