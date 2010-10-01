Российская валюта укрепляется к доллару и евро на старте торгов Московской биржи утром 21 июля в условиях роста нефтяных котировок. Расчетами "завтра" на 10:06 доллар подешевел к уровню закрытия предыдущей сессии на 30 копеек — до 71,03 рубля, а курс евро упал на 27 копеек — до 81,40 рубля.

Рубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи

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