Финансы
Экономика сегодняРубль подорожал к доллару на открытии торгов Мосбиржи
Российская валюта укрепляется к доллару и евро на старте торгов Московской биржи утром 21 июля в условиях роста нефтяных котировок. Расчетами "завтра" на 10:06 доллар подешевел к уровню закрытия предыдущей сессии на 30 копеек — до 71,03 рубля, а курс евро упал на 27 копеек — до 81,40 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
РБК 20 июля в 08:34
Политика
Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии
По итогам прошедших 19 июля выборов в однопалатный парламент Сирии коалиция «Национальный прогрессивный фронт», возглавляемая партией действующего президента «Баас», заняла 177 из 250 мест.
РБК вчера в 16:08
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru вчера в 00:08
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском вчера в 15:35
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России
Аномально тёплая температура до конца текущей недели ожидается на севере европейской части России, Урала и Якутии.
RT на русском вчера в 22:34
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Наука
Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии
Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.
ИА Красная Весна вчера в 14:19
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия вчера в 09:09
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила день рождения дочери в Майами
День рождения был отмечен в Versace Mansión.
RuNews24.ru вчера в 15:16
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости вчера в 19:37
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт вчера в 08:26
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК вчера в 07:14
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru 20 июля в 17:52
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного на 3D-принтере.
Мойка78 вчера в 20:52
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Автоспорт
«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом
Газета.Ru вчера в 05:19
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время похорон в Чикаго.
RT на русском вчера в 22:01
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Политика
Нидерланды хотят добить Россию в деле о крушении MH17
Как пояснила известный юрист Мария Ярмуш, решение по делу о крушении MH17 вообще не в компетенции ЕСПЧ.
Infox.ru вчера в 02:16